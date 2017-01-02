ABB Åžehir Tiyatrosu Bir Ayda 5 Bin Ä°zleyiciye UlaÅŸtÄ±

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ±yla 2016-2017 tiyatro sezonuna Ä°lÃ§elerde sahne alarak baÅŸlayan AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir Tiyatrosu 5 bin izleyiciye ulaÅŸtÄ±.

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ±yla 2016-2017 tiyatro sezonuna Ä°lÃ§elerde sahne alarak baÅŸlayan AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir Tiyatrosu AtÃ§aâ€™da merhaba dediÄŸi sezonda 1 ay iÃ§erisinde 5 bin izleyici sayÄ±sÄ±na ulaÅŸarak, hayatÄ±nda ilk kez tiyatro izleyen Ã§ocuklarÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¶dÃ¼llendirildi.

AydÄ±n ve ilÃ§elerinde tiyatro izlemeyen Ã§ocuk kalmayacak

BÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu ilk kez tiyatro izleyen Ã§ocuklardan oluÅŸan izleyicilere AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã‡ocuk Dergisi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun selam ve sevgileri ile karÅŸÄ±laÅŸan Ã§ocuklar BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r ettiler.

Her SalÄ± Ã§eÅŸitli ilÃ§e ve mahallelerde oyunlarÄ±nÄ± sergileyen Åžehir tiyatrosu Ã‡arÅŸamba GÃ¼nlerinde ise YÄ±ldÄ±z Kenter-ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r sahnesinde Ã‡ocuk oyunuyla minik izleyicilerini bekliyor.

10 Ocak SÃ¶ke ve 17 Ocak Ä°ncirliova da sahne alacak olan ÅŸehir tiyatrosu ekibinin yetiÅŸkinlere yÃ¶nelik hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu oyunu ise Ã§ok yakÄ±nda izleyicisi ile buluÅŸacak. (HABER MERKEZÄ°)