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02 Ocak 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat

ABB Åžehir Tiyatrosu Bir Ayda 5 Bin Ä°zleyiciye UlaÅŸtÄ±

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AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ±yla 2016-2017 tiyatro sezonuna Ä°lÃ§elerde sahne alarak baÅŸlayan AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir Tiyatrosu 5 bin izleyiciye ulaÅŸtÄ±.
AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ±yla 2016-2017 tiyatro sezonuna Ä°lÃ§elerde sahne alarak baÅŸlayan AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir Tiyatrosu AtÃ§aâ€™da merhaba dediÄŸi sezonda 1 ay iÃ§erisinde 5 bin izleyici sayÄ±sÄ±na ulaÅŸarak, hayatÄ±nda ilk kez tiyatro izleyen Ã§ocuklarÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¶dÃ¼llendirildi.
AydÄ±n ve ilÃ§elerinde tiyatro izlemeyen Ã§ocuk kalmayacak
BÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu ilk kez tiyatro izleyen Ã§ocuklardan oluÅŸan izleyicilere AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã‡ocuk Dergisi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun selam ve sevgileri ile karÅŸÄ±laÅŸan Ã§ocuklar BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r ettiler.
Her SalÄ± Ã§eÅŸitli ilÃ§e ve mahallelerde oyunlarÄ±nÄ± sergileyen Åžehir tiyatrosu Ã‡arÅŸamba GÃ¼nlerinde ise YÄ±ldÄ±z Kenter-ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r sahnesinde Ã‡ocuk oyunuyla minik izleyicilerini bekliyor.{CAPTION}
10 Ocak SÃ¶ke ve 17 Ocak Ä°ncirliova da sahne alacak olan ÅŸehir tiyatrosu ekibinin yetiÅŸkinlere yÃ¶nelik hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu oyunu ise Ã§ok yakÄ±nda izleyicisi ile buluÅŸacak. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  GERMENCÄ°K'TE Ã‡OCUK TÄ°YATROSU
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