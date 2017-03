8. Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali başladı

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul’un en kapsamlı tiyatro festivali “8. Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali” muhteşem bir gala ile başladı. Bu yıl “kırmızı halı” geçidiyle açılan galaya yüzlerce tiyatro sanatçısı katıldı. Galaya Haldun Dormen, Metin Akpınar, Zihni Göktay, Ezel Akay, Orhan Aydın, Deniz Arcak, Yavuz Seçkin, Hakan Yılmaz, Sevinç Erbulak, Füsun Demirel, Fırat Tanış ve Ayça Varlıer’in yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı. galanın tanıdık yüzleriydi.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nin önünde kırmızı halıda yürüyen sanatçıları, yüzlerce tiyatro öğrencisi karanfillerle karşıladı. Klasik müzik eşliğinde süren galanın kokteyli, tiyatronun eşsiz karakterlerini sergileyen canlı mankenler ve pandomim sanatçılarının gösterileri ile devam etti.

Kalabalık bir kokteyl ile başlayan galada konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi:

“Acıyı, sevgiyi, umudu, hüznü, yaşama dair ne varsa bize anlatan tiyatronun ustaları ve emektarları, hepiniz hoş geldiniz. Karamsarlığı umudu çevirmenin, karanlığı aydınlatmanın bir yolunun da sanattan ve özgür düşünceden geçtiğine inanıyoruz. Çünkü sanatın ve özgür sanatçının toplumsal değişimin anahtarı ve aydınlanma idealinin öncüsü olduğunu düşünüyoruz.”

Tiyatronun hem sanat hem edebiyat hem de politika olduğunu ifade eden İlgezdi; “Tiyatro; seyircisini, ülkesini, bir toplumun kaderini ve yönünü değiştirmenin mücadelesidir. Otoritenin ve karanlığın panzehri olan tiyatro bu nedenle ölümsüzdür. Ne mutlu bize ki bu inançla 8 senedir ülkemizin en önemli tiyatrolarını, oyuncularını ve eserlerini Ataşehir’de halkımıza sunuyoruz” dedi.

Tiyatro duayeni Haldun Dormen’e ithaf edilen galada Dormen Müzikallerine Selam Konseri düzenlendi. Ataşehir Belediyesi çalışanları ve Dormen Tiyatrosu oyuncularının ortak hazırladığı müzikalde Fırat Tanış, Ayça Varlıer ve Sevinç Erbulak da sahne aldılar. Türk tiyatrosunun eşsiz eserlerinden Harikalar Kumpanyası’nın müziğinin seslendirildiği bölümde sahneye Haldun Dormen ve Zihni Göktay’ın da çıkması salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Galanın sonunda Başkan İlgezdi, Haldun Dormen’e teşekkür plaketi ve çiçeği sundu.

Plaket sunumunda konuşan Haldun Dormen, “Ataşehir’de böyle bir mucizenin olacağına inanmazdım. Tiyatroya böyle bir katkı sağladığı için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Bir ay boyunca 24 oyun sahnelenecek

Türk tiyatrosunun en değerli isimlerini tiyatroseverlerle buluşturmayı hedefleyen Festivalde, 27 Mart- 24 Nisan tarihleri arasında 24 oyun sahnelenirken 12 atölye ve 4 söyleşi yapılacak.

Festivalin sloganı, “insan için tiyatro her halükârda gerekli” fikrinden yola çıkılarak “Her Halde Tiyatro” olarak belirlenirken, Festival boyunca sahnelenecek oyunların biletleri de, ücretsiz olarak “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyası karşılığında dağıtılıyor.Türk Tiyatrosunun ustalarından Haldun Dormen, Metin Akpınar, Zihni Göktay, Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Müjdat Gezen, Cem Davran, Ali Poyrazoğlu, Erkan Can, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Sumru Yavrucuk ve Tülay Günal festival kapsamında Ataşehirlilerle buluşacak isimlerin bazıları.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde açılışı yapılacak festival, ilk gününde iki Tiyatro ustasını izleyicilerle buluşturacak. Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu ile Güneşin Sofrasında isimli oyun Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahnelenirken, Ferhan Şensoy ve Orta Oyuncular tarafından da “Nereye De Gidiyor Lan Bu Gemi” isimli oyun Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde sahnelenecek. Festivalde tüm oyunların başlama saati 20:30.

Festival’de 2 yabancı oyun sahnelenecek

Festival kapsamında İspanya’dan gelen Yllana tiyatro grubu “Zoo” isimli oyunu 29 Mart Çarşamba günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, 30 Mart Perşembe günü de Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde sahneleyecek. Kanada’dan katılan Theaturtle tiyatro grubu da “Kafka and Son” isimli oyunu 3 Nisan Pazartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.Festival kapsamında Genco Erkal ve Ferhan Şensoy temalı iki durak kütüphanesi de Küçükbakkalköy Prestij Caddesi ve Ataşehir Bulvarı TEB Anadolu lisesi karşısına yerleştirildi. (İHA)