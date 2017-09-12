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12 Eylül 2017
Kültür Sanat

3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu başlıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak.
13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Süleymanpaşa sahil marinada düzenlenecek ve Nermin Sözel’in küratörlüğünü üstleneceği 3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu’na Beyaz Rusya’dan Viktar Kopach, Arjantin’den Laura Marcos, İsrail’den Tanya Preminge, Çin’den Lan Zhi Feng ve Jinxi Xu, Türkiye’den Evrim Çamoğlu, Kosta Rika’dan Ulises Jimenez, Gürcistan’dan Valeri Jikia ve Tayvan’dan Wang Biao katılarak Süleymanpaşa için eserlerini yapacaklar.
Çağdaş sanat eserlerinin Süleymanpaşa’ya kazandırılması ve kentin çağdaş sanatlar müzesine dönüştürülmesi amacıyla 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında ilk yıl 8, ikinci yıl 8 ve bu yıl ise dünyaca ünlü heykeltıraşlar tarafından 10 eserin Süleymanpaşa’ya kazandırılması hedefleniyor.

 

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