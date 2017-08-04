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04 AÄŸustos 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat

2. UluslararasÄ± Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±’nda yapÄ±lan eserler yeniden sergilendi

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde MayÄ±s ayÄ± iÃ§inde 2â€™ncisi dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nda sanatÃ§Ä±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± eserler yeniden sergilendi.
Efeler Belediyesinin katkÄ±larÄ±yla Milli AydÄ±n BankasÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Salonun da yer alan sergide bir aÃ§Ä±klama yapan Adnan Menderes Ãœniversitesi Resim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Reyhan Demir, sanat Ã§alÄ±ÅŸtaylarÄ±nÄ±n sanatÃ§Ä±larÄ±n bir araya gelerek paylaÅŸÄ±mlarda bulunmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir yer tuttuÄŸunu belirtti. Demir, farklÄ± anlayÄ±ÅŸlarla sanat eserleri Ã¼reten sanatÃ§Ä±lar, aynÄ± zamanda sinerji yaratarak kentin dinamiÄŸine de katkÄ±da bulunduklarÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸtaya gÃ¼zel sanatlarÄ±n resim, baskÄ± ve heykel dallarÄ±ndan Ã‡in, Polonya, Avusturya, NorveÃ§, Srilanka ve ÃœrdÃ¼nâ€™den 9, yurt iÃ§inden 13 ayrÄ± ÅŸehirden 24 olmak Ã¼zere toplam 33 sanatÃ§Ä±nÄ±n eserlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Resim, baskÄ± ve heykellerden oluÅŸan serginin bir ay boyunca tÃ¼m halka aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtildi.

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  ARAPAPIÅžTI KANYONU FOTOÄžRAF YARIÅžMASI
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