2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome yeni cazibe merkezi olacak

Kepez Belediyesi, bölgenin tarihteki en önemli zeytinyağı üretim merkezini turizme kazandırıyor. Kazı çalışmaları sonunda arkeolojik kalıntıları ortaya çıkan 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, kentin yeni cazibe yerlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Antalya Kepez Belediyesinin, doğa ve tarih parkı (arkeopark) olarak düzenleyeceği Lyrboton Kome yerleşim yerindeki kazı çalışmalarında önemli bir mesafe alındı. Kepez Belediyesi, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde tarihi yerleşim yeri yeniden ayağa kaldırıyor. Bitki temizliğinin ardından başlayan kazı çalışmaları neticesinde Lyrboton Kome’nin, zeytinyağı işlikleri, evleri, sarnıçları, hamamları ve kiliseleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışması tamamlandıktan sonra 452 bin metrekare arazi üzerine kurulu Lyrboton Kome tarih ve doğa parkı olarak ziyarete açılacak.

“Turizm için yeni bir cazibe merkezi olacak”

Tarihi yerleşim yerini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kazı çalışmalarının tamamlandığı alanları inceledi. Arkeologlardan bilgi alan Başkan Tütüncü, “2 bin 200 yıllık tarihi bir şehir olan Lyrboton Kome’yi, ayağa kaldırıp turizme açmak için emek emek çalışıyoruz. Harika bir arkeopark haline getireceğimiz tarihi yerleşim yeri, turizm için de yeni bir cazibe olacak” dedi.

Bitki örtüsü altında adeta kaybolmuştu

Yaklaşık, 2 bin 200 yıllık geçmişi olan antik yerleşim yeri, Varsak’ta, denizin, Bey Dağları’nın görüldüğü ve kızılçam ormanının olduğu bir tepede bulunuyor. Güneşin, doğuşunun ve batışının izlenebildiği tarihi şehir, 452 bin metrekare arazi üzerinde yer alıyor. Tarihte Perge Artik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, Antalya kent merkezine yakın bir mesafedeki Varsak bölgesinde olmasına rağmen bilinmiyordu. Tarihi yerleşim yeri, bitki örtüsü altında adeta kaybolmuştu. (İHA)