Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Eylül 2017
Kültür Sanat

2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome yeni cazibe merkezi olacak

Kepez Belediyesi, bölgenin tarihteki en önemli zeytinyağı üretim merkezini turizme kazandırıyor. Kazı çalışmaları sonunda arkeolojik kalıntıları ortaya çıkan 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, kentin yeni cazibe yerlerinden biri olmaya hazırlanıyor.
Antalya Kepez Belediyesinin, doğa ve tarih parkı (arkeopark) olarak düzenleyeceği Lyrboton Kome yerleşim yerindeki kazı çalışmalarında önemli bir mesafe alındı. Kepez Belediyesi, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde tarihi yerleşim yeri yeniden ayağa kaldırıyor. Bitki temizliğinin ardından başlayan kazı çalışmaları neticesinde Lyrboton Kome’nin, zeytinyağı işlikleri, evleri, sarnıçları, hamamları ve kiliseleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışması tamamlandıktan sonra 452 bin metrekare arazi üzerine kurulu Lyrboton Kome tarih ve doğa parkı olarak ziyarete açılacak.
“Turizm için yeni bir cazibe merkezi olacak”
Tarihi yerleşim yerini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kazı çalışmalarının tamamlandığı alanları inceledi. Arkeologlardan bilgi alan Başkan Tütüncü, “2 bin 200 yıllık tarihi bir şehir olan Lyrboton Kome’yi, ayağa kaldırıp turizme açmak için emek emek çalışıyoruz. Harika bir arkeopark haline getireceğimiz tarihi yerleşim yeri, turizm için de yeni bir cazibe olacak” dedi.
Bitki örtüsü altında adeta kaybolmuştu
Yaklaşık, 2 bin 200 yıllık geçmişi olan antik yerleşim yeri, Varsak’ta, denizin, Bey Dağları’nın görüldüğü ve kızılçam ormanının olduğu bir tepede bulunuyor. Güneşin, doğuşunun ve batışının izlenebildiği tarihi şehir, 452 bin metrekare arazi üzerinde yer alıyor. Tarihte Perge Artik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, Antalya kent merkezine yakın bir mesafedeki Varsak bölgesinde olmasına rağmen bilinmiyordu. Tarihi yerleşim yeri, bitki örtüsü altında adeta kaybolmuştu. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 2000 yıllık antik tiyatroda başladı

Share

BENZER HABERLER

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

AYDIN’DA HALUK LEVENT RÜZGARI

AYDIN’DA HALUK LEVENT RÜZGARI

Heykeltıraşlığa soyunan köylünün başarısı görenleri şaşırtıyor

Heykeltıraşlığa soyunan köylünün başarısı görenleri şaşırtıyor

“EFELER VE EFELİK” ŞİİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

“EFELER VE EFELİK” ŞİİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Germencik incir festivaline hazır

Germencik incir festivaline hazır

‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışması sonuçlandı

‘Efeler ve Efelik’ konulu şiir yarışması sonuçlandı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 09/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C.
Açık
Cuma 09/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4133

  • Euro

    4,1084

  • BIST

    108.452

  • Altın

    147,9209

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE