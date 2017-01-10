Mucit Köylü Kar ve Buzda Düşmeden Yürümenin Sırlarını Anlattı

Aydın’da nadir görülen kar yağışı günün en önemli konusu haline geldi. Aydın il genelindeki tüm ilçelerin yüksek kesimleri karla buluştu. Birçok yerleşim birimi yaklaşık 6 yıl ardan sonra karla tanışırken, yamaç olan köylerde kar ve buzlanmaya karşı vatandaşların aldıkları ilginç önlemler dikkat çekti.

Aydın’ın en yamaç köylerinin başında yer alan Köşk İlçesi’ne bağlı Ilıdağ Köyü’nde yaşayan Mehmet Elbey, kar ve buzda düşmeden yürümenin de bir sanat olduğunu belirterek gündelik ayakkabılarına zincirleyerek kar ayakkabısına dönüştürdü. Özellikle yamaçlarda karın donması nedeniyle yürümenin zorlaştığını ancak zincirlediği ayakkabıları ile kar ve buzlanmada daha rahat yürüdüğünü söyleyene Elbey, “Yamaçlarda sıkıntısız bir yürüyüş için ayakkabıların zincirlenmesi gerek. Bu sistemi televizyonda görmüştüm. Çok rahat” diye konuştu. (İHA)