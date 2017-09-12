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12 Eylül 2017
Asayiş, Güncel, Köşk

Köşk’te FETÖ Operasyonu

Aydın’da polis ve jandarma ekipleri tarafından sabah erken saatlerde çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Operasyon kapsamında sabahın erken saatlerinde Köşk Başçayır Mahallesi’ne de gelen güvenlik güçleri FETÖ/PDY ile bağı olduğunu tespit ettiği kişilerin ikametinde arama yaptı. İl genelinde çeşitli adreslerde gerçekleştirildiği öğrenilen operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle birlikte gözaltına alınan kişilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA)

 

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