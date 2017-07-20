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20 Temmuz 2017
Asayiş, Güncel, Köşk

Köşklü iş adamı serbest bırakıldı

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen serbest bırakıldı.
Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz Pazartesi günü jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Köşk ilçesine bağlı Başçayıs Mahallesindeki evinde gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ülgen, ifadesinin alınması için KOM Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Cengiz Ülgen, adli makamlara sevk edildi. Ülgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

(İHA)

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