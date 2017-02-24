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24 Şubat 2017
Asayiş, Köşk, Yaşam

Damper Yüksek Gerilim Hattına Değdi, Şoför Can Verdi

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Başçayır Yolu üzerinde bulunan bir kum ocağında çalışan bir kamyon sürücüsü elektrik akımına kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Meydana gelen iş kazasının kamyonun damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu yaşandığı öğrenildi. Aynı kum ocağında yaklaşık bir yıl önce kum silosuna düşen bir işçi de feci şekilde hayatını kaybetmişti.
İlginç kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kum ocağında çalışmakta 55 yaşındaki Mustafa Ünver isimli şoför, kamyonun damperini kaldırdığı sırada kamyonun kasası yukarıdan geçmekte olan yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan kamyon şoförü de olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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