ÇERÇİOĞLU YAVUZKÖY’Ü ZİYARET ETTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk ilçesine bağlı Yavuzköy mahallesini ziyaret etti.

Yavuzköy mahalle muhtarı Yaşar Kocabaş ve mahalle sakinlerinin karşıladığı Başkan Çerçioğlu vatandaşlarla bol bol sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösteren Yavuzköylüler, her zaman vatandaşların yanında olduğu için ve il genelinde yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Çerçioğlu her zaman halk ile iç içe olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Aydın il genelinde yaptığımız yatırım hamlesi hızla devam etmekte. Ben her zaman vatandaşlarımızın yanındayım. Sosyal belediyecilik anlayışlıyla Aydın halkının isteği doğrultusunda kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aydınlılara hak ettikleri etkin ve kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Çerçioğlu, birçok önemli projeyi Aydınlıların hizmetine sunacaklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)