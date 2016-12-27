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27 Aralık 2016
Koçarlı, Siyaset

MHP’den Koçarlı Üreticisine Ziyaret

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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Çiftçimizin, üreticimizin, esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekli Deniz Depboylu, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan , Milliyetçi Hareket Partisi Koçarlı İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş ve parti yöneticileri Koçarlı da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk’ü ziyaret edildi. Çiftçilerimizin üretim maliyeti, destekleme primleri , pazarlama problemleri ve en önemlisi çiftlik arazilerinin tapu kaydı sıkıntısı ele alındı.
MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve beraberindekiler daha sonra Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik’i, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Abdullah Ünal’ı, Koçarlı Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı İlker Aşkın’ı, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Hüseyin Yaman’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bili aldı. Koçarlı Yeniköy ‘lü Ülkücü Şehit Yaşar Durukan’ın ailesinin ziyaret edildi.{CAPTION}
Ziyaretler hakkında kısa bir açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; “Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili, İl İlçe Yönetimleri, Partili arkadaşlarımız ve değerli Aydınlı hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor. Herkese kapımız açık. Çiftçimizin, üreticimizin, esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin yanında, dertlerinin ve sıkıntılarının takipçisi olacağız. Ülkücü Şehit Yaşar Durukan ağabeyimize Allah’dan rahmet diliyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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