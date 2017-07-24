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24 Temmuz 2017
Koçarlı, Yaşam

Liseden mezun oldu, tarıma yöneldi

Aydınlı Tahir Tuncer, liseden mezun olduktan sonra tarım sektöründe işçi olarak çalışmaya karar verdi.
Aydın Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Lisesinden mezun olan 18 yaşındaki Tahir Tuncer, üniversite mezunlarının bile iş bulamadığını belirterek, tarım işçisi olarak çalışmaya karar verdi.
Aydınlı Tahir Tuncer hayat şartlarının çok zor olduğunu, hayatını devam ettirmek için para kazanmak gerektiğini ve bunun içinde bir an önce iş hayatına atıldığını belirterek, “Liseden yeni mezun oldum. Üniversiteye gitmek isterim fakat üniversite mezunlarının bile bu devirde iş bulması çok zorlaştı. Bende Aydın’da tarım işçisi olarak çalışmaya karar verdim. Bu aralar Aydın’da domates hasadı devam ediyor. Tarlada domates topluyorum. Allah’a şükür ekmek paramı kazanıyorum. Bugün domates toplarım, yarın başka bir ürün. Topraklarımız bereketli, bizim geçimimizi sağlıyor. Belki ileride daha iyi bir iş fırsatı çıkar. O zaman geldiğinde onu da değerlendirebiliriz. Ama şu an yaptığım işten memnunum. İş arayanlara tavsiyem fırsatları iyi değerlendirsinler ve memnun oldukları işlerde çalışsınlar. Herkes memur amir olacak değil. O zaman bu işleri kim yapacak” diye konuştu. (İHA)

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