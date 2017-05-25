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25 MayÄ±s 2017
KoÃ§arlÄ±

Laki ve Garfield KoÃ§arlÄ±larÄ±n maskotu oldu

AydÄ±nâ€™Ä±n KoÃ§arlÄ± ilÃ§esinde Adnan Menderes ParkÄ±nda sevecenlikleri ile dikkat Ã§eken Laki isimli kÃ¶pek ile Garfield isimli kedinin dostluklarÄ± gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.
Kedi ve kÃ¶pek dost olur mu? sorusunun cevabÄ±nÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde veren Laki ve Garfield KoÃ§arlÄ±larÄ±n maskotu oldu. TÃ¼m dÃ¼nyaca bilinen kedi kÃ¶pek dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na KoÃ§arlÄ± Adnan Menderes ParkÄ±nda bulunan Laki isimli kÃ¶pek ile Garfield adlÄ± kedi son verdi. DostluklarÄ± ile dikkatleri Ã¼zerlerine Ã§ekmeyi baÅŸaran ikili parkta Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n ilgi odaÄŸÄ± olmayÄ± baÅŸarÄ±yor. GÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ birlikte geÃ§iren Laki ile Garfield, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor. Sevecenlikleriyle de vatandaÅŸÄ±n sempatisini kazanan ikili, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan verilen yiyecekleri de geri Ã§evirmeyerek karÄ±nlarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde doyurmayÄ± baÅŸarÄ±yor. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±n-MuÄŸla yolunda 3 araÃ§ birbirine girdi
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