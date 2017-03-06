Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Binasını Hizmete Açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 15 ay önce temeli atılan Koçarlı Belediye hizmet binası ve kültür merkezi Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu tarafından hizmette açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi’nde 25 Aralık 2015 tarihinde temeli atılan Koçarlı Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yeni hizmet binasının önünde yapılan açılış töreni festival havasında gerçekleşirken Koçarlılar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ise yöresel bir şekilde karşıladı. Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cakurtaran, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP’li ilçe belediye başkanları, il-ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda Koçarlılı vatandaş katıldı.

“Bizim İşimiz Hizmet”

Vatandaşımıza hizmeti daha hızlı ulaştırabilmek için böyle bir hizmet binasını halkın hizmetine sunmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, “Yaklaşık yarım asırdır kullanmakta olduğumuz, belediye başkanlarımızdan Mevlüt Şahin tarafından yaptırılan hizmet binamızın halkımızın isteklerini karşılamakta yetersiz olduğunu gördük. Bizim işimiz hizmet, halk ister yaparız. İstekleri karşılamakta ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için Koçarlı Belediyesi olarak projelendirdiğimiz belediye hizmet binamızın temelini 25 Aralık 2015 tarihinde atmıştık. Makamlar bayrak yarışıdır. Ben de bu bayrağımı halkımın beni seçmesiyle halkımın gücüyle aldım. Devraldığım bu hizmet bayrağını sizlerle daha ileri taşımanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Koçarlılar hizmetin en iyisine layık. Temelinden açılışına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halk ister Özlem başkan yapar. Vatandaş ister Koçarlı Belediyesi, Mutlu başkan yapar” diye konuştu.

“Koçarlılılar Hizmetin En İyisine Layık”

Aydın’a ve Koçarlı’ya hizmet etmekten şeref ve onur duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, “Koçarlılılar hizmetin en iyisine layık. Koçarlılıların daha hızlı bir hizmet alabilmesi için modern, çağdaş ve akıllı bir hizmet binası yaptık. Her belediye başkanı hizmet yapar ama bizim Mutlu başkanla ve Aydın Büüyükşehir Belediyesi’nin ayrı bir özelliği var. Türkiye’de sosyal belediyeciliği en iyi uygulayan belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Koçarlı Belediyesi’dir. Aydın’da hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Her zaman büyükşehir belediyesi olarak fakir fukaranın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik deyince Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gelir” dedi.

“Biz Hizmet Üretiriz”

Koçarlı’da hizmetlerine devam edeceklerinin müjdesini de veren Çerçioğlu, “Üç yıl içinde Koçarlı’ya 26 milyon TL yatırım yaptık ama bu yetmez. 2019’un sonunda bu yatırım 52 milyona çıkacağının sözünü veriyorum. Biz çok fazla siyaset yapmasını bilmeyiz, biz hizmet üretiriz. Biz fazla konuşmayız, iş yaparız. Biz taş üzerine taş koyarız. Öyle Koçarlı’ya gelip de nutuk atanlardan değiliz. Bizler Koçarlı’ya böyle temel atmaya ve hizmet binası açmaya geliriz. Bunlar sadece gıybet etmeyi bilirler başka bir şey bilmezler. Nazar etme ne olur çalış senin de olur. Yeni hizmet binamız ve kültür merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” diyerek Koçarlıları sevindirdi.

Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’nin açılış kurdelesini protokol ile dualarla birlikte kesen başkan Çerçioğlu, ardından binayı gezdi. Koçarlı Belediyesi eski Belediye Başkanı Mevlüt Şahin’in adı verildiği konferans salonunda da davetlilere ilk mini konser ve çeşitli müzikal gösteriler de sunulurken, katılımcılar söylenen türkülere eşlik edip, İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi. (İHA)