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02 Ocak 2017
Koçarlı

ÇERÇİOĞLU 2017’NİN İLK GÜNÜNDE ÇAKIRBEYLİ PAZARINDA

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2017 yılının ilk gününde “Çakırbeyli Köy Pazarı”nı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Köy Pazarı”nda pazar esnafı ve yurttaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, tüm tezgahları tek tek dolaştı, alışveriş yaptı.
Doğal ve organik ürünlerin satıldığı pazarı gezen Başkan Çerçioğlu, 2017 yılının başta Türk ulusu olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Büyükşehir olarak 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da Aydın halkına hak ettikleri etkin ve kaliteli hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, il genelinde başlatılan yatırım hamlesi ile yeni yılda da birçok önemli projeyi Aydınlıların hizmetine sunacaklarını açıkladı.
Yurttaşlar, doğal ürünleri bulabilme fırsatını veren köy pazarını Aydınlılarla buluşturan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Selda Çiftçi isimli esnaf Başkan Çerçioğlu’na isminin ve CHP logosunun işlendiği bir havlu hediye etti. (HABER MERKEZİ)

 

 

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