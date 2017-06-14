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14 Haziran 2017
KoÃ§arlÄ±, YaÅŸam

Ã‡elik, selden zarar gÃ¶ren mahalleleri ziyaret etti

KoÃ§arlÄ± Ä°lÃ§e KaymakamÄ± FÄ±rat Ã‡elik, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ekili tarÄ±m arazileri sular altÄ±nda kalan KoÃ§arlÄ±â€™nÄ±n Tekeli ve GÃ¼dÃ¼ÅŸlÃ¼ mahallelerini ziyaret etti.Â  AydÄ±nâ€™Ä±n KoÃ§arlÄ± ilÃ§esi merkez ve mahallelerinde dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yaÄŸmaya baÅŸlayan ve ÅŸiddetini giderek artÄ±ran yaÄŸmur, Tekeli ve GÃ¼dÃ¼ÅŸlÃ¼ Mahallelerinde su baskÄ±nlarÄ±na ve zirai zararlara sebep oldu.
KoÃ§arlÄ± KaymakamÄ± FÄ±rat Ã‡elik oluÅŸan sel felaketinde zarar gÃ¶ren mahalleleri ziyaret ederek, vatandaÅŸlara geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.
Felaketin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inceleyen Kaymakam Ã‡elik, maÄŸdur olan Ã§iftÃ§ilerle ilgili, hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n zararlarÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  SÃ–YLEVCÄ°'NÄ°N ACI GÃœNÃœ
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