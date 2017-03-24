Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
24 Mart 2017
Koçarlı

BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN YOĞUN MESAİ

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Cuma gününü yoğun bir mesai içerisinde geçirdi.

Sabah mesaisine Koçarlı’daki muhtarları ağırlayarak başlayan Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, muhtarlarla kahvaltılı toplantıda buluştu.
Başkan Öztürk’ün muhtarlar toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Koçarlı Belediye Meclis Üyeleri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
Başkan Öztürk, muhtarlar toplantısının ardından, Cumhuriyet Ortaokulu’nun Hıdırellez dolayısıyla düzenlediği kermesi ziyaret etti.
Kermesi düzenleyen velilerin ve kermese katılanların Hıdırellez’i kutlayan Başkan Öztürk, Koçarlı Belediyesi olarak ilçedeki okullara özel bir önem verdiklerini vurguladı ve; ”Biz her zaman olduğu gibi okullarımıza her türlü desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Cumhuriyet Ortaokulu’na gerçekleştirdiği Hıdırellez ziyaretinin ardından, Esentepe Mahallesi’ne giden ve mahalledeki yol çalışmalarını denetleyen Başkan Öztürk, burada yol çalışmalarına emek veren çalışanlara kolaylıklar diledi.
Esentepe’deki yol çalışmalarını yerinde incelemesinin yanısıra, Esentepe Mahallesi sakinlerini de ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Koçarlı’mız için ne yapılsa azdır. Kim Koçarlı’mız için taş üstüne taş koyuyorsa, sen ben demeden yanındayım.”
Öztürk ayrıca önceki gün de Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek her birisinin Yaşlılar Haftası’nı kutladı, hatırlarını sordu, istek ve şikayetlerini dinledi.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Binasını Hizmete Açtı
Share

BENZER HABERLER

CHP’NİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

CHP’NİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Aydın’da bir garip dolandırıcılık vakası, çok sayıda polis de mağdurlar arasında

Aydın’da bir garip dolandırıcılık vakası, çok sayıda polis de mağdurlar arasında

Mahkeme Başkanından darbeye sevindiğini hatırlamayan sanığa reçete önerisi

Mahkeme Başkanından darbeye sevindiğini hatırlamayan sanığa reçete önerisi

RİSALET GERMEN’E SON VEDA

RİSALET GERMEN’E SON VEDA

Başkan Saraç’tan esnaf ve sanatkara yeni nesil yazarkasa uyarısı

Başkan Saraç’tan esnaf ve sanatkara yeni nesil yazarkasa uyarısı

Mahkeme Başkanından sözde imama Ergenekon tepkisi

Mahkeme Başkanından sözde imama Ergenekon tepkisi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 03/24 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C.
Açık
Cuma 03/24 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C. Rüzgâr D ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6069

  • Euro

    3,8987

  • BIST

    90.383

  • Altın

    144,8061

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE