BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN YOĞUN MESAİ

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Cuma gününü yoğun bir mesai içerisinde geçirdi.

Sabah mesaisine Koçarlı’daki muhtarları ağırlayarak başlayan Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, muhtarlarla kahvaltılı toplantıda buluştu.

Başkan Öztürk’ün muhtarlar toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Koçarlı Belediye Meclis Üyeleri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Başkan Öztürk, muhtarlar toplantısının ardından, Cumhuriyet Ortaokulu’nun Hıdırellez dolayısıyla düzenlediği kermesi ziyaret etti.

Kermesi düzenleyen velilerin ve kermese katılanların Hıdırellez’i kutlayan Başkan Öztürk, Koçarlı Belediyesi olarak ilçedeki okullara özel bir önem verdiklerini vurguladı ve; ”Biz her zaman olduğu gibi okullarımıza her türlü desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Ortaokulu’na gerçekleştirdiği Hıdırellez ziyaretinin ardından, Esentepe Mahallesi’ne giden ve mahalledeki yol çalışmalarını denetleyen Başkan Öztürk, burada yol çalışmalarına emek veren çalışanlara kolaylıklar diledi.

Esentepe’deki yol çalışmalarını yerinde incelemesinin yanısıra, Esentepe Mahallesi sakinlerini de ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Koçarlı’mız için ne yapılsa azdır. Kim Koçarlı’mız için taş üstüne taş koyuyorsa, sen ben demeden yanındayım.”

Öztürk ayrıca önceki gün de Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek her birisinin Yaşlılar Haftası’nı kutladı, hatırlarını sordu, istek ve şikayetlerini dinledi.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)