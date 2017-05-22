AydÄ±n-MuÄŸla yolunda 3 araÃ§ birbirine girdi

AydÄ±n-MuÄŸla karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3 araÃ§ birbirine girdi. Kazada 1 aÄŸÄ±r 6 kiÅŸi yaralanÄ±rken savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶nen karayolu uzun uÄŸraÅŸlar sonucu aÃ§Ä±labildi.

Kaza akÅŸam saatlerinde AydÄ±n-MuÄŸla karayolu Ã‡akÄ±rbeyli KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; AydÄ±nâ€™dan KoÃ§arlÄ± Ã‡akÄ±rbeyliâ€™ye taziyeye gittikleri Ã¶ÄŸrenilen HÃ¼seyin K. idaresindeki 15 DE 771 plakalÄ± otomobil, Ä°smail taktaklar yÃ¶netimindeki 48 BM 719 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ ve Mehmet C. idaresindeki 09 YH 970 plakalÄ± kamyonet henÃ¼z belirlenemeyen bir ÅŸekilde zincirleme olarak Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±lar.

Kazada 15 DE 771 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin K. ile yolcular Dudu KoÃ§, Hasan DeniÅŸ ve DÃ¶ndÃ¼ DeniÅŸ ile 09 YH 970 plakalÄ± kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet C. yaralandÄ±. 48 BM 719 plakalÄ± araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ä°smail T. ise AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AKS 110 ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±larak saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerine teslim edildi. Kaza nedeniyle karayolu bir sÃ¼re trafiÄŸe kapalÄ± tutulurken, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±. Kaza ile ilgili tahkikatÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. (Ä°HA)