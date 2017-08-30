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31 AÄŸustos 2017
Ã‡evre, Karpuzlu

Karpuzluâ€™da 10 dÃ¶nÃ¼m zeytinlik alan yangÄ±nda zarar gÃ¶rdÃ¼

AydÄ±nâ€™Ä±n Karpuzlu ilÃ§esindeki tarÄ±m arazilerinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10 dÃ¶nÃ¼m zeytinlik alan zarar gÃ¶rdÃ¼.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Karpuzlu ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¶lcÃ¼k TepekÃ¶y Mahallesindeki tarÄ±m arazilerinde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Cumalar Mahallesi istikametine giden yolda baÅŸlayan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±. YangÄ±na AydÄ±n orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edildi. ZamanÄ±n mÃ¼dahale sayesinde bir sÃ¼re sonra kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda 10 dÃ¶nÃ¼m zeytinlik alan kÃ¼l oldu. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±nâ€™da av sezonu baÅŸladÄ±
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