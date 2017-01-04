Karpuzlu Belediye Meclisi’nden 2017’in İlk Toplantısı

Karpuzlu Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Karacasu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, son zamanlarda yaşanan terör olaylarının ardından gelen şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü belirterek, Meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülürken, 6 gündem maddesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 7’nci madde ise, Meclis üyeleri tarafından yapılan gizli oylama sonucunda 3 kişilik denetim komisyonu üyeleri belirlendi. (İHA)