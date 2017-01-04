Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
04 Ocak 2017
Karpuzlu

Karpuzlu Belediye Meclisi’nden 2017’in İlk Toplantısı

{CAPTION}

Karpuzlu Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Karacasu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, son zamanlarda yaşanan terör olaylarının ardından gelen şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü belirterek, Meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.
Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülürken, 6 gündem maddesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 7’nci madde ise, Meclis üyeleri tarafından yapılan gizli oylama sonucunda 3 kişilik denetim komisyonu üyeleri belirlendi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Başkan’dan Karpuzlu Belediyespor’a teşekkür
Share

BENZER HABERLER

Ege’de fırtına ve kar yağışı bekleniyor

Ege’de fırtına ve kar yağışı bekleniyor

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYECEKLER

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYECEKLER

Pazarın tüm inekleri Esma Teyze’den soruluyor

Pazarın tüm inekleri Esma Teyze’den soruluyor

Aydın yağışlı ve soğuk havanın etkisine giriyor

Aydın yağışlı ve soğuk havanın etkisine giriyor

Yeni Kimlik Kartı İzdihamı

Yeni Kimlik Kartı İzdihamı

ANMA

ANMA

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE