Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Yeliz Ankara’ya sevk edildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki kız çocuğu, Nazilli’deki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan Cengiz S. ve KübraS’nin 1 yaşındaki kızları Yeliz S. öğle saatlerinde ailesinin bir anlık dikkatsizliği sonucu kaynar süt kazanına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edilen minik Yeliz’in Nazilli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara’daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 1 yaşındaki küçük Yeliz’in durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. (İHA)