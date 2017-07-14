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14 Temmuz 2017
Karacasu

Şartnameye uymadan alınan personel kaymakamı kızdırdı

Afrodisias Müze Müdürlüğünde şartnameye uygun olmayarak istihdam edildiği ileri sürülen personeller, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ile Müze Müdürü Tenzile Uysal arasında gerilime neden oldu.
Afrodisias Müze Müdürlüğü tarafından geçici işçi statüsünde istihdam edilen 5 personel krize neden oldu. Afrodisias Müzesi Müdürü Tenzile Uysal’ın daha önce görev yaptığı Gaziantep’te birlikte çalıştığı öğrenilen 5 personeli Afrodisias’ta istihdam etmesi Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’yı kızdırdı. Kaymakamın kendisinin haberi olmadan işçi alınmasına ve ilan şartnamesinde yazan ‘kazı bölgesine yakın ikamet ediyor olmak’ şartına uyulmamasına tepki gösterdiği öğrenildi. Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı Afrodisias’taki kazı evine giderek müdür Uysal’a tepki gösterdi. Devam eden kazılar durdurulurken bütün müze görevlilerinin şahit olduğu Kaymakamın tepkisi sonrası fenalaşan Müdür Uysal sağlık raporu aldı. Haziran ayı içerisinde İş-kur üzerinden çıkılan Afrodisias Müze Müdürlüğü tarafından Karacasu Barajı Kurtarma kazısında istihdam edilmek üzere 49 personel alınacağı şeklinde duyur yapılmıştı. Çok sayıda vatandaş bu ilana ilgi gösterirken şartnamede ‘kazı bölgesine yakın ikamet ediyor olmak’ şartı bulunmasına karşılık buna uyulmamasına Karacasuluların tepki gösterdiği ve Kaymakama şikayetlerini ilettikleri öğrenildi. (İHA)

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