Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
28 Ocak 2017
Karacasu

Kaymakam Alemler mahallesini ziyaret etti

Aydın’ın Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, daire amirleri ile birlikte Alemler mahallesini ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Büyüknalçacı vatandaşlara “Herhangi bir sorunve derdiniz olduğunda beni arayın, sıkıntılarınızdan haberdar edin” dedi.
Geçtiğimiz ay Karacasu’da göreve başlayan ilçenin kadın kaymakamı Büyüknalçacı, daire amirleri ile Alemler Mahallesi’nin okulunda incelemelerde bulunup köy halkı ile de okulda bir araya geldi. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, köylülerle hasbıhal etti.
Engelli tuvaletini kontrol etti
Daha önceki ziyaretinde okulda engelli tuvaleti olmadığını görünce sorunun çözümü için talimat veren Kaymakam Büyüknalçacı, okuldaki denetimlerinde mevcut sorun ve sıkıntıların giderildiğini görünce ilgililere teşekkür etti. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çerçioğlu, Karacasu ve Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Share

BENZER HABERLER

“AYDIN’DA YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE HAYIR BEKLİYORUM”

“AYDIN’DA YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE HAYIR BEKLİYORUM”

BARO’DAN İSTİNAF MAHKEMELERİ PANELİ

BARO’DAN İSTİNAF MAHKEMELERİ PANELİ

Efeler’de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Efeler’de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Askere Değil, Sonsuzluğa Uğurlandı

Askere Değil, Sonsuzluğa Uğurlandı

5’inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

5’inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Milli Eğitim Müdürü’ne Saldırının Faili Yakalandı

Milli Eğitim Müdürü’ne Saldırının Faili Yakalandı

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,8698

    • Euro

      4,1405

    • BIST

      83.827

    • Altın

      148,1831

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE