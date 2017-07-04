Karacasu’da yasa dışı ekim operasyonu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan bir yayla evinin bahçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; emniyet güçleri saat 8.00 sularında Karacasu Küçük Dağlı Mahallesi su deposu mevkiinde bulunan bir yayla evine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucu evin bahçesinde bulunan serada toplam 14 kök yetiştirilmiş Hint keneviri, 8 tane dikilmeye hazır fide, bir miktar da esrar ele geçirildi. Emniyet güçleri H.Ö (30) isimli şahsı gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan şüpheli savcılığa sevk edildi. (İHA)