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27 Temmuz 2017
Asayiş, Karacasu

Karacasu’da yangın bir evi yok etti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen ev yangınında iki katlı evin üst katı tamamen yanarken evde kiracı olarak bulunan bir kişi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Karacasu Küçükdağlı Mahallesi 44. sokakta meydana gelen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken Orman işletme şefliği ekipleri de takviye kuvvet olarak gönderildi. Yangın mahalle sakinlerini sokağa dökerken ilçede hareketli dakikalar yaşandı. Tüm müdahalelere rağmen ahşap ve betonarme karışımı evin üst katı alevlere teslim oldu. Soğutma çalışmalarının ardından iki katlı ev kepçe yardımıyla yıkıldı. Yangının elektrik kaynaklı çıkmış olabileceği ifade edildi.

 

(İHA)

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