Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
06 Mayıs 2017
Asayiş, Karacasu

Karacasu’da belediye iş hanında yangın

Aydın’ın Karacasu ilçesi merkezinde bulunan belediye iş hanında bir depoda çıkan yangın ilçede hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.
Karacasu Mustafa Kemal Paşa Caddesinde belediye iş hanının bodrum katında bir manava ait depoda karton kağıtların tutuşması sonrası yangın çıktı. Manavın karşısında bulunan kahvehanede oturanların itfaiyeye haber vermesi sonrası yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Deponun içerisinde yer alan karton kağıtlar, naylon ve sebze-meyve kasalarının erimesi sonrası yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenirken olay yerine ambulans çağrıldı. Dört katlı ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu belediye iş hanındaki yangın daha büyük bir faciaya yol açmadan kontrol altına alınırken soğutma işlemleri gece boyunca devam etti. Yangının çıkış sebebi hakkında incelemelerin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  3 Kolombiyalı, ünlü kuyumcu toptancısını filmleri aratmayacak takiple soydu
Share

BENZER HABERLER

Afad ekipleri uzun süre kayıp çiftçiyi aradı

Afad ekipleri uzun süre kayıp çiftçiyi aradı

Aydın’da FETÖ’nün 15 mahrem imamı tutuklandı

Aydın’da FETÖ’nün 15 mahrem imamı tutuklandı

Söke’de Motosiklet Kazası Ucuz Atlatıldı

Söke’de Motosiklet Kazası Ucuz Atlatıldı

Patlayan televizyon 2 evi kül etti

Patlayan televizyon 2 evi kül etti

Saksıda çiçek yerine kenevir yetiştirdiler

Saksıda çiçek yerine kenevir yetiştirdiler

Kuyumcu toptancısını soyan Kolombiyalılar Kuşadası’na getirildi

Kuyumcu toptancısını soyan Kolombiyalılar Kuşadası’na getirildi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 05/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 26°C. KKD rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 05/07 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 13°C. Rüzgâr G, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5519

  • Euro

    3,9070

  • BIST

    93.928

  • Altın

    140,3426

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE