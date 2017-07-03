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03 Temmuz 2017
Asayiş, Çevre, Karacasu, Yaşam

Karacasu’da 12 dönüm kızılçam ormanı kül oldu

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde çıkan orman yangınında 12 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre; Karacasu’ya bağlı Yeşilyurt Mahallesine 2 kilometre mesafedeki Hamçam mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 1 uçak,Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 tanker, 50 işçi ve 7 teknik eleman ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.
Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 12 dönüm kızıl çam ormanı zarar gördü. (İHA)

 

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