Çerçioğlu, Karacasu’da temel attı, müjde verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu ilçesinde belediye tarafından yapılacak yeni bir hizmetin daha temelini attı.

Karacasu Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde Çerçioğlu izdihamı yaşandı. Tören alanına yaya giden Başkan Çerçioğlu’na olan yoğun ilgi nedeniyle protokol üyeleri de zor anlar yaşadı. Törende konuşan Çerçioğlu, “Karacasu’ya son 2 yılda 15 milyon liralık hizmet getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

Karacasu’daki temel atma törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanısıra Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, CHP İl Başkanı Bayram İnci, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“Her ilçeye hizmet gidiyor”

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Karacasu’ya hizmetlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Bu bir ayın içinde ikinci törenimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah, spor kompleksimizin de projeleri hazır en yakın zamanda onunda temel atma törenini yapacağız. Aydın Büyükşehir’imizle beraber kardeşçe çalışmanın, birlikte olmanın ürünlerini Karacasu her zaman aldı ve almaya da devam ediyor” dedi.

“Karacasu’ya 2 yılda 15 milyon liralık yatırım yaptık”

Çerçioğlu, “Karacasu’ya son 2 yılda 20 milyon 500 bin liralık hizmet getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, “Yerel seçimlerde çok değerli belediye başkanımla Karacasu için neler yapacağımızı anlatmıştık. Gerçekten bu anlattıklarımızın hepsini tamamladık. Fakat sizlerden gelen istek üzerine ‘yetmez’ dedik. Bir ay önce otogarımızın temelini attık. Bugün de sizlerle beraber kültür merkezimizin temelini atıyoruz. ‘Ne ihtiyacınız var’ diye sorduk. Sizler de söylediniz. Büyükşehir Belediyesi olarak Karacasu’ya 15 milyonluk yatırım yaptık. Bu merkezle beraber 2 buçuk milyon daha ekleyeceksiniz. Ama bunlar yetmez. 2019’a kadar bunun iki katı hizmet edeceğiz. Hedefimiz Karacasu’yu hak ettiği noktaya Mustafa Başkanımla beraber getirmek. Sizin desteğiniz olduğu sürece biz başkanımla beraber sizin için gece gündüz çalışacağız. Siz Karacasulular çok şanslısınız. Hem çalışkan hem dürüst bir belediye başkanınız var. Bizler çok fazla konuşmayı bilmeyiz, çok fazlada konuşmayız. Biz hizmet etmeyi biliriz. Biz hizmet ettikçe kıskananlar çatlıyor. Şimdiden kültür merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Aydın’a 60 yıldır yapılmayan hizmet 2 yılda yapıldı”

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da konuşmasında, Çerçioğlu’nun Aydın’da 60 yılda yapılamayan yatırımı iki yılda yaptığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımla ne kadar gurur duysam azdır. Çünkü Topuklu Efe’nin namı sadece Aydın’da değil Türkiye’nin her tarafında, oda yetmiyormuş gibi Avrupa’da da var. Aydın’da 60 yıldır yapılmayan yatırımlar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediyeleri ayağına çağırmaz, hizmeti halkın ayağına götürür. Asla ayrım etmezler. Onların aşkı hizmet aşkıdır. 2009’da Karacasu Belediye Başkanının seçilmesiyle yavaş yavaş biz Karacasu’ya geldiğimizde şehre geldiğimizi hissediyoruz” dedi.

Büyükşehirden bir müjde daha

Temel atma töreninde hizmet binasının Ağustos ayında biterek hizmete gireceğini ifade eden Çerçioğlu, Karacasu Halkına yarı olimpik yüzme havuzu projesin tamamlandığını ve kısa bir süre içerisinde inşaatına da başlanacağı müjdesini verdi. (İHA)