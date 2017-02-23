Büyükşehir Tiyatrosu Karacasu’da sahne aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karacasu düğün salonunda çocuklar için “Ceviz ile Karınca Dost Olunca” adlı müzikali ve yetişkinler için “Aşkın İki Yüzü” adlı iki perdelik oyunu sahneye koydu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karacasu’da gündüz seansında, genel sanat yönetmenliğini Hilal Hasanov’un, yönetmenliğini Taner Barlas’ın yaptığı “Ceviz ile Karınca Dost Olunca” adlı müzikli çocuk oyununu sahneye koydu.

Çocukların keyifle izlediği oyunun ardından, aynı günün akşamı yetişkinler için, yönetmenliğini Genel Sanat Yönetmeni Hilal Hasanov’un, yardımcı yönetmenliğini Umut Kaya’nın yaptığı “Aşkın iki yüzü” adlı iki perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Akşam yetişkinler için düzenlenen tiyatroya Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, çocukların, ilk kez izledikleri tiyatro oyunundan çok keyif aldıklarını, unutamayacakları bir akşam geçirdiklerini söyleyerek Karacasu’yu sanatla buluşturan Başkan Çerçioğlu’na çok teşekkür etti. (İHA)