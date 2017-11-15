Bu Kaymakam çömlek yapıyor, tütün kırıyor

Kısa bir süre sonra Karacasu Kaymakamlığı görevinde bir seneyi dolduracak olan Güher Sinem Büyüknalçacı, yaptıklarıyla Türkiye’nin en farklı kaymakamlarından birisi olarak dikkatleri çekiyor.

Çömlek atölyesine oturup kısa sürede Karacasulu ustalardan topraktan güveç ve testi yapmasını öğrenen, arkeolojik kazılara katılan, ilçeye has ürünlerin hasta başlangıç zamanlarında işçilerle tütün tarlasında tütün kıran, zeytin toplayan, işçilerle çay içen Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, ayrıca her sabah okullara gidip çocuklarla kitap okuma saatlerine katılıyor. Haftanın belli günleri Kapalı Spor Salonunda öğrencilerle basketbol, futbol ve hentbol oynayan Kaymakam, onlara doğru bir rol model olup desteklemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Formasını giyip amatör kümede mücadele eden Karacasuspor’u tribünden destekleyen Büyüknalçacı, sahaya inip futbolculara baklava ikram ederek de spora destek veriyor.

Öğrencilik yıllarında bayan futbol takımlarında mücadele eden Büyüknalçacı, sporun okul başarısına olan katkısının yadsınamayacağından hareketle bu konuda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kaymakam Büyüknalçacı’nın girişimleriyle ve hayırseverlerin destekleriyle ilçeye kazandırılan fitness salonu ilçede ilk olma özelliği taşırken ülke genelinde de Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ilk spor salonu olma özelliği de taşıyor.

Karacasu Kaymakamlığı görevine 2017 yılı başında başlayan ve ilk geldiği gün sıkılmadık el bırakmama hedefi koyan Büyüknalçacı, merkez ve mahallerde hane ve iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor. İdari görevlerini yerine getiren Kaymakam Büyüknalçacı sürekli halk ile iç içe olmasıyla takdir ediliyor. İlk görev yılında Anneler gününde şehit aileleri için etkinlik düzenleyen Büyüknalçacı, Kaymakamlık makamında oluşturduğu şehitlere ait eşyalardan oluşan müze niteliği taşıyan köşe ile de Türkiye’de bir ilke imza attı. Engelliler Haftasında ilçeye pek çok ünlü sanatçının gelmesini sağlayan Büyüknalçacı, engelliler konusunda proje çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)