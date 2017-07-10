Afrodisias Dünya Mirası listesine girdi

2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınmış olan ve Dünya Miras Listesi’ne girmeyi bekleyen Afrodisias’ın UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi. Afrodisias bu listeye giren Aydın’dan ilk kültür değer oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından açıklanan ve kültürel değerlerin geleceği taşınması ve tanıtım anlamında büyük önem taşıyan 10 seneden fazla bir süredir süren Dünya Miras Listesine girme yolculuğu başarıyla sonuçlandı. Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye’nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.

Aydın’ın, Karacasu ilçesinde Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri olan Afrodisias, Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlüdür. M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuş olan kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşımaktadır. Afrodisyas’ın da Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’de bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaştı. (İHA)