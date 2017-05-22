112 Acil Servis ekipleri de hastanelik oldu

AydÄ±nâ€™Ä±n Karacasu ilÃ§esinde bilinmeyen bir nedenle bunalÄ±ma girip intihar giriÅŸiminde bulunan ÅŸahsa mÃ¼dahale eden 112 Acil servis ekipleri kurtardÄ±klarÄ± ÅŸahÄ±sla birlikte hastanelik oldu. Ambulansa aldÄ±klarÄ± ÅŸahsÄ±n Ã¼zerine sinen tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n kokusundan etkilenen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± vaka ile birlikte kendilerini hastaneye zor yetiÅŸtirdi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re; Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±gÃ¶rle Mahallesinde yaÅŸayan M.Ã‡. isimli bir ÅŸahÄ±s henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle bunalÄ±ma girip tarÄ±m ilacÄ± iÃ§ti. KocasÄ±nÄ± baygÄ±n vaziyette gÃ¶ren evin hanÄ±mÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine kÃ¶ye giden 112 Acil Servis ekipleri baygÄ±n vaziyette bulduklarÄ± ÅŸahsÄ± hemen ambulansa alÄ±p yola koyuldu. Yolda vakaya mÃ¼dahale ederken bir anda fenalaÅŸmaya baÅŸlayan 112 Acil Servis ekipleri hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hasta ile birlikte kendileri de acil servise gidip muayene oldu. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin intihar giriÅŸiminde bulunan ÅŸahsÄ±n Ã¼zerine sinen tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n kokusundan etkilenerek fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin tedavisi Karacasuâ€™daki saÄŸlÄ±k merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilirken, midesi yÄ±kanan M.Ã‡. ise ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Nazilli Devlet Hastanesiâ€™ne sevk edildi. Evli ve dÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± olan 60 yaÅŸÄ±ndaki M.Ã‡.â€™nin tedavisinin devam ettiÄŸi zehirlenen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ise durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)