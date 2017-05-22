Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
22 MayÄ±s 2017
AsayiÅŸ, Karacasu

112 Acil Servis ekipleri de hastanelik oldu

AydÄ±nâ€™Ä±n Karacasu ilÃ§esinde bilinmeyen bir nedenle bunalÄ±ma girip intihar giriÅŸiminde bulunan ÅŸahsa mÃ¼dahale eden 112 Acil servis ekipleri kurtardÄ±klarÄ± ÅŸahÄ±sla birlikte hastanelik oldu. Ambulansa aldÄ±klarÄ± ÅŸahsÄ±n Ã¼zerine sinen tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n kokusundan etkilenen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± vaka ile birlikte kendilerini hastaneye zor yetiÅŸtirdi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±gÃ¶rle Mahallesinde yaÅŸayan M.Ã‡. isimli bir ÅŸahÄ±s henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle bunalÄ±ma girip tarÄ±m ilacÄ± iÃ§ti. KocasÄ±nÄ± baygÄ±n vaziyette gÃ¶ren evin hanÄ±mÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine kÃ¶ye giden 112 Acil Servis ekipleri baygÄ±n vaziyette bulduklarÄ± ÅŸahsÄ± hemen ambulansa alÄ±p yola koyuldu. Yolda vakaya mÃ¼dahale ederken bir anda fenalaÅŸmaya baÅŸlayan 112 Acil Servis ekipleri hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hasta ile birlikte kendileri de acil servise gidip muayene oldu. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin intihar giriÅŸiminde bulunan ÅŸahsÄ±n Ã¼zerine sinen tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n kokusundan etkilenerek fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin tedavisi Karacasuâ€™daki saÄŸlÄ±k merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilirken, midesi yÄ±kanan M.Ã‡. ise ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Nazilli Devlet Hastanesiâ€™ne sevk edildi. Evli ve dÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± olan 60 yaÅŸÄ±ndaki M.Ã‡.â€™nin tedavisinin devam ettiÄŸi zehirlenen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ise durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  3 KolombiyalÄ±, Ã¼nlÃ¼ kuyumcu toptancÄ±sÄ±nÄ± filmleri aratmayacak takiple soydu
Share

BENZER HABERLER

Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§ sÃ¶yledi, belediye baÅŸkanÄ± Ã§aldÄ±

Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§ sÃ¶yledi, belediye baÅŸkanÄ± Ã§aldÄ±

Bergama kermesinde Emre AltuÄŸ rÃ¼zgarÄ±

Bergama kermesinde Emre AltuÄŸ rÃ¼zgarÄ±

EMRE AYDIN’LA COÅžTULAR

EMRE AYDIN’LA COÅžTULAR

ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä± TarÄ±k Tarcan adada Ã§evre temizliÄŸi yaptÄ±

ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä± TarÄ±k Tarcan adada Ã§evre temizliÄŸi yaptÄ±

ÃœnlÃ¼ler doÄŸa gezisinde

ÃœnlÃ¼ler doÄŸa gezisinde

Hadise’yi Ä°zmir’de hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸlatan olay

Hadise’yi Ä°zmir’de hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸlatan olay

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 05/23 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En yÃ¼ksek 25Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KKD, 15 - 25 km/saat.
AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 05/23 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 10Â°C. RÃ¼zgÃ¢r , 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5684

  • Euro

    4,0135

  • BIST

    96.400

  • AltÄ±n

    144,8332

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE