Meradaki Develer Aydın’da Havaların Keyfini Çıkarıyor

Afrika ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz ve bir zamanlar ulaşım sektörünün vazgeçilmezi develer Efeler diyarı Aydın ile özdeşleşti. Daha çok sosyal aktivitelerde ve kışın güreşlerde kullanılmaya başlayan develer Aydın’da üretilip yetiştirilmeye başlandı.

Motorlu araçların gelişmesinin ardından kervan ile taşımanın son bulması üzerine Aydın’da develer kış sezonunda arenada görülmeye başlandı. Pek çok derde dava olan deve sütü ve pehlivanlık yapan maharetli erkek develerin l30 bin lira ile 300 bin liraya ulaşan fiyatları nedeniyle Aydın’da devecilik ayrı bir sektör olmaya başladı. Deveciliği merkezi haline gelen İncirliova’da develer meralarda otlamaya başladı. İlçeye bağlı Yazıdere Köyü’nde sürü halinde otlayan develer meralara renk kattı.

Sıcak yaz günlerinde haşerelerden etkilenmemesi için katranlı zeytinyağı ile yağlanarak meraya salınan develer bir yandan otlayıp diğer yandan da Aydın havasının keyfini çıkarıyor. Kinlerinin yanında duygusallıkları ile bilinen develer bırakıldıkları merada hiç kimseye zarar vermeden bir yandan otlayıp diğer yandan da yavrularını büyütüyor. (İHA)