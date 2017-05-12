Kaza kurbanı aile, Yan Yana Ebediyete Uğurlandı

Afyonkarahisar’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, Aydın’da yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu 75. kilometresi Ballık köyü kavşağında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Aydın’dan Ankara’ya gitmekte olan Gökhan B. idaresindeki 09 US 530 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran traktör römorkuna arkadan çarpmıştı.

Kazada DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünde kaloriferci olarak görev yapan Suat Ürküt (45) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Necla Ürküt, Ulviye Binici, Görkem Binici ve sürücü Gökhan B. ise ambulanslarla hastanelere sevk edilmişti.

Yaralılardan Necla Ürküt (43) ve Ulviye Binici (78) de kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Suat Ürküt, eşi Necla Ürküt ve kayınvalidesi Ulviye Binici için İncirliova eski Koçarlı yolundaki Aşağı Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, kazada yaralanan ailenin diğer fertlerinin yanı sıra ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Musalla taşına yan yana konan cenazeler için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazları sonrası İncirliova Mezarlığı’nda yan yana açılan mezarlarla cenazeler son yolculuklarına uğurlandı. Suat ve Necla Ürküt çiftinden geriye ailecek çekildikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. (İHA)