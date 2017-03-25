İncirliova’da “Yerel Tohum Takas Şenliği”

Aydın’ın İncirliova Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’ milli tohum seferberliğine dönüştü. İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, “Milli değerlerimizle ayakta kalıp birbirimizi sıkı sıkı sarılmalıyız” dedi.

İncirliova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İncirliova Kent Konseyi, Ulusal Tohum Takas Merkezi, ADÜ Ziraat Fakültesi’nin de desteği ile Kültürpark’ta düzenlenen tohum takas şenliğine yoğun bir katılım oldu. Şenliğe katılan çok sayıda çiftçi ve vatandaşlar bizzat kendilerinin geliştirip her yıl yeniledikleri doğal tohumları yanlarında getirip diğer çiftçilerle takas ettiler. Bu kapsamda milli tohumlardan üretilecek ürünlerle daha sağlıklı yaşayacağına inan pek çok kişi deşenliğe katılarak projeye destek verdi.

“Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı başarmalıdır”

Türkiye’nin son 3-5 aydır yaşadıkları göz önünde tutulduğunda milletin kendi değerlerine sahip çıkmasının ne kadar önemli odluğunu ortaya çıktığını belirten ve şenliğe yöresel kıyafetleri ile katılan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, tarihten ders alarak özümüze dönmemiz ve kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Başkan Kale, “Bu şenliğin yapılmasının amacı mahalli farkındalığı arttırıp kendi yerli yerel ürünlerimizin sahiplenilerek geliştirilmesidir. Bu yönde çabaya çok ihtiyaç var. Yaşadığımız 3-5 aylık son gelişmeler de bu konuda ne kadar fazla hassas olmamız konusunda bize ders verdi. Tarih hep geçmiş olarak bakılıyor. Tarih evet geçmiş ama gelecek için de büyük bir ders kaynağı. Özellikle yaşadığımız günler bizim Konya kadar alanın ne kadar ciddi bize bir takım şeyler sunduğunu gösteriyor. O yüzden ulusal bazda milletimizin kendi değerlerine sahip çıkarak bizim bu tür etkinliklerle milli hasletlerimizle ve milli değerlerimizle, varlıklarımızla ayaklarımız üzerinde bu coğrafyada ne kadar çetin bir mücadele vererek yaşamamız gerektiğini bize dikte ettiriyor. Kendimizden başka çok fazla dostumuzun olmadığının farkında olarak bu farkındalığı herkese hissettirerek ileriye doğru adımlarla artık birbirimizi fazla kırıp dökmeden birbirimizle omuz omuza bu işleri geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu. (İHA)