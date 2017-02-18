Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
18 Şubat 2017
İncirliova

İncirliova’da Taşıma Güvenliği toplantısı yapıldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde trafik güvenliğini arttırıcı önlemlerin belirlenmesi amacı ile Öğrencilerin Taşıma Güvenliği konulu toplantı gerçekleştirildi.
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü başkanlığında yapılan toplantıya, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İlçe Şoförler Odası Başkanı Eyüp Salık, Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Kenan Aysel, okul müdürleri, Okul Aile Birliği temsilcileri ile servis şoförleri katıldı.
İncirliova’da yapılan toplantıda, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek ve çocuklarımızın trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin belirlenmesi konuları görüşülerek, yapılması gerekenler konuşuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından katılımcılara konuyla ilgili sunum yapıldı. Görüş alışverişi, soru ve cevapların ardından toplantı sona erdi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AYDINSPOR 1923'TEN ANLAMLI AÇILIŞ
Share

BENZER HABERLER

ANA BABA OKULU’NDA ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUŞULDU

ANA BABA OKULU’NDA ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUŞULDU

TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA YALÇIN SEÇİLDİ

TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA YALÇIN SEÇİLDİ

Eğitim-Sen eylemine polis müdahalesi

Eğitim-Sen eylemine polis müdahalesi

Başkan Özakcan, Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti

Başkan Özakcan, Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti

CHP KADIN KOLLARI REFERANDUM MARATONUNA BAŞLADI

CHP KADIN KOLLARI REFERANDUM MARATONUNA BAŞLADI

“KAZANIMLAR YETERLİ DEĞİLDİR”

“KAZANIMLAR YETERLİ DEĞİLDİR”

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6320

    • Euro

      3,8538

    • BIST

      88.830

    • Altın

      144,3004

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE