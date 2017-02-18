İncirliova’da Taşıma Güvenliği toplantısı yapıldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde trafik güvenliğini arttırıcı önlemlerin belirlenmesi amacı ile Öğrencilerin Taşıma Güvenliği konulu toplantı gerçekleştirildi.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü başkanlığında yapılan toplantıya, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İlçe Şoförler Odası Başkanı Eyüp Salık, Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Kenan Aysel, okul müdürleri, Okul Aile Birliği temsilcileri ile servis şoförleri katıldı.

İncirliova’da yapılan toplantıda, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek ve çocuklarımızın trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin belirlenmesi konuları görüşülerek, yapılması gerekenler konuşuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından katılımcılara konuyla ilgili sunum yapıldı. Görüş alışverişi, soru ve cevapların ardından toplantı sona erdi. (İHA)