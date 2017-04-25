İNCİRLİOVA SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI

İncirliova Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 2’nci Satranç Turnuvası, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

3 kategoride düzenlenen satranç turnuvası, Park İncirliova’da renkli görüntülere sahne oldu.

22-23 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşen turnuvada şu kategoriler yer aldı:

A kategorisi 2003-2004-2005-2006 doğumlular

B kategorisi 2007-2008-2009 doğumlular

C kategorisi 2010 doğumlular

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, konuşmasında şunları söyledi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sizleri burada ağırlamaktan mutluyuz. Böyle bir etkinliğin yapılması için ekip kuran öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin geleceğe pozitif düşüncelerle bakması için ortam hazırlamak bizim görevimizdir. Sizler, ülkemizin yarınlarının teminatısınız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda, sizler, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli görevler üstleneceksiniz. Turnuvamıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederken rakiplerini eleyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da kutluyorum. Gelecek, sizlerle güzelleşecektir.”

Turnuva ile ilgili olarak bilgiler veren Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilci Yardımcısı ve Turnuva Hakemi Yaşar Madak da, turnuvanın güzel bir ortamda geçtiğini, katılımın ve ilginin oldukça sevindirici olduğunu belirtti.

Madak, Aydın’daki satranç turnuvalarına devlet okullarındaki öğrencilerin daha fazla katılım göstermesini arzuladıklarını belirterek özetle şunları söyledi:

“BAŞKAN KALE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ”

“Turnuvaya başvuran sporcu sayısı 150 idi. Katılımcıların bir kısmı ilk defa turnuvaya İncirliova’dan katılan öğrencilerdi. İlk turda yenildikleri için elendiklerini düşünerek diğer turlara katılmadılar. Oysa ki satranç sporunda elenmek diye bir kural yok.

İncirliova Belediye Başkanı Sayın Gürşat Kale’ye İl Temsilciliği olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Turnuvanın sonunda her kategoride ilk 3 sporcuya kupa, madalya ve eşofman takımları verildi. İlk 10’a giren sporculara da madalyalar verildi. Cumartesi günü de bütün sporculara pide ve ayran verildi.

Ayrıca hakemlere anı olarak, İncirliova Belediyesi’ne ait birer tane tişört verildi.

Turnuva organizasyonu sırasında bir dediğimiz iki edilmedi, her konuda her türlü çözüm anında üretildi.

Böyle bir yaşam alanının, böyle güzel bir parkın içerisinde turnuvanın yapılıyor olması, velilerden aldığımız dönütlere baktığımızda, çok olumlu karşılandı. İncirliova’ya gelen veliler, turnuvanın böyle bir parkta yapıldığını görünce daha da memnun kaldılar.

Çocuklar hem 23 Nisan vesilesiyle, hem de satranç turnuvası vesilesiyle doya doya eğlendiler.”

“AYDIN’DAKİ PARKLARA BAHÇE SATRANCI KONULMALI”

Aydın merkezindeki ve ilçelerindeki diğer parklarda da bahçe satrancı konulmasını yerel yönetimlere, belediyelerimize öneriyoruz.

Bu turnuvada derece yapan öğrencilerin yüzde 80’i özel okul öğrencileri. Bu, devlet okullarımız açısından çok üzücü bir durum. Çünkü, bizler, o devlet okullarında da nice başarılı, yetenekli, derece yapabilecek kapasitede öğrencilerimiz olduğundan eminiz. Onları da satranca kazandırmamız lazım. Üstelik satranç sporu, hiçbir para pul gerektirmeyen, pahalı hiçbir spor malzemesine ihtiyaç duyulmayan, maddi olanağı en düşük ailelerin bile çocuklarını yönlendirebilecekleri bir spor. Yalnızca bir satranç takımı yeterli ve çoğu yerde bunu ücretsiz bile temin edebiliyorlar.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı’mız da il gezilerinde hep satranç takımı dağıtıyor.

Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün devreye girmesi lazım. Devlet okullarımızdan daha çok katılım gelmesi lazım. Devlet okullarımızda satrancın daha çok özendirilmesi ve satranç öğrenmeye istekli öğrencilerimizin cesaretlendirilmesi, ortaya çıkarılması Aydın için çok büyük bir kazanç olacaktır.

Türk Satranç Milli Takımı’na Aydın’dan ne kadar çok sporcu gönderirsek, Aydın için bu sporun geleceği açısından o kadar büyük bir kazanım elde etmiş oluruz.

Böylece belki de geleceğin büyük satranç şampiyonlarından birisi Aydın’dan çıkabilecektir. Turnuvada ödül kazanan sporcularımız başta olmak üzere, turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum.”

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Turnuva sonunda her 3 kategoride ilk 10’a giren sporcular şöyle:

A KATEGORİSİ

Mehmet Dinç Yağız Orkun Orbay Efe Barkın Dinçer Berhan Değirmenci Nesil Akdağ Cem Orkan Ulutaş Eren Korkut Ali Efe Becerik Efe Tümen Veyis Bartu Yufkacı İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Sökespor Başkanın’dan Çiğli maçı Sonrası Çarpıcı İddialar

B KATEGORİSİ

Alper Çolak Emre Serin Eren Demirel Şeniz Su Gürz İbrahim Yağız Alataş Rüstem Nur Deniz Akçam Denizhan Sökmen Khalisnbobo Turanov Kaan Eren Komesli

C KATEGORİSİ

Yağızhan Bağcı Görkem Kırdök Ali Rıza Yavuz Toprak Gülaştı Poyraz Doğalı Ahmet Demirtaş Fulya Sarıerler Arda Deniz Taşlı Ozan Can İlin Kuzey Edis

(GÜÇLÜ ÇEZİK)