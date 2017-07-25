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25 Temmuz 2017
Güncel, İncirliova

İncirliova Belediyesi’nden basına jest

Aydın’da 24 Temmuz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken İncirliova Belediyesi Aydın il genelinde görev yapan basın mensuplarına jest yaptı. Geleneksel olarak her yıl basın mensuplarını bir araya getiren İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale tüm gazetecilerin gününü kutladı.
İncirliova Belediyesi Kültürpark’ta gerçekleştirilen geceye Aydın’daki gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Oldukça nezih bir ortamda gerçekleşen etkinlikte basın mensupları ile yakından ilgilenen İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, basın mensuplarının sorularını da cevaplayıp 3 yıllık faaliyetlerini aktardı.
Gazeteciler, geleneksel hale getirdiği jestinden dolayı İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’ye teşekkür etiler. (İHA)

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