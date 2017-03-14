CHP İncirliova Kadın Kollarından Çerçioğlu’na ziyaret

CHP İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnaz Kocaoğlu ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

İncirliova Kadın Kolları olarak Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret ettiklerini belirten Kocaoğlu, “Başkan Çerçioğlu hayata geçirdiği projeler ile tüm Türkiye’ye örnek olmuş, bayanların gururu haline gelmiştir. Birçok vatandaşımızın Özlem Çerçioğlu’na selamları var onları iletmeye geldik. Sayın Başkan Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmekten dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Kocaoğlu ve yönetimine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, CHP İncirliova İlçe Kadın Kolları’na çalışmalarında başarılar diledi. (İHA)