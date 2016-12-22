Çerçioğlu’ndan Sınırteke ve Osmanbükü’ne Ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova ilçesinde Sınırteke ve Osmanbükü mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle kahvehanesinde mahallelinin sorunları dinleyen Başkan Çerçioğlu, her zaman vatandaşların isteği doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na il genelinde hayata geçirdiği başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. (HABER MERKEZİ)