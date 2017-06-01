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01 Haziran 2017
İncirliova

Başkan Kale, tüm şenlikleri iptal etti

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle organize edecekleri tüm şenlikleri iptal ettiklerini açıkladı.
Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Şenoba Beldesi’nde bir askeri helikopterimizin düşmesi sonucu 13 Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalında terör örgütüyle girilen çatışmada ise 3 askerimizin şehit olduğunu hatırlatan Başkan Kale; “Bir yanımız yas tutarken diğer yanımız eğlenemez” dedi.
İncirliova Belediye Başkanlığı olarak Ramazan Ayı boyunca çeşitli organizasyonlar planladıklarını dile getiren Başkan Kale; “Arka arkaya meydana gelen olaylarda 16 askerimizi yitirdik. Ülke olarak üzüntülü ve yastayız. Bu nedenle İncirliova Belediye Başkanlığı olarak Mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle organize edeceğimiz tüm şenlik ve etkinlikleri iptal etme kararı aldık” şeklinde konuştu.
Sadece iftar sofrası organizasyonu devam edecek
İncirliova Belediye Başkanlığı ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla organize edilen Ramazan İftar Sofrasının kurulmaya devam edileceğini vurgulayan Başkan Kale; “Her gün yaklaşık bin 500 vatandaşımıza verdiğimiz iftar yemeği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine gönderdiğimiz gıda ve sıcak yemek organizasyonlarımız devam edecektir. Bunun dışında eğlence amaçlı hiçbir sosyal etkinlik düzenlemeyeceğiz. Daha önce planladığımız tüm şenliklerimizi de iptal etmiş bulunmaktayız” dedi. (İHA)

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