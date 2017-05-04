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04 Mayıs 2017
İncirliova, Teknoloji

Başkan Kale tesisleri hizmete açıyor

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından 2015-2016 Yatırım Programı kapsamında yapımı başlatılan ve 2017 yılı içerisinde tamamlanan tesisler hizmete açılıyor.
05 Mayıs 2017 Cuma günü düzenlenecek olan Toplu Açılış ve Halk Konseri ile yapımı tamamlanan tesisleri hizmete açacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Halkımız için çalışıyor, İncirliova’mıza değer katıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana temel gayemiz ilçemizin yıllardır biriken sorunlarını çözüme kavuşturmak ve çehresini değiştirmekti. Bu kapsamda 2015-2016 yatırım programımız kapsamında yapımını başlattığımız Park İncirliova, Hamam Kompleksi, Kent Ormanı Mesire Alanı, Sandıklı Mahallesi Sosyal Tesisleri, İkizdere Mahallesi Sosyal Tesisleri, Güneş Enerji Santrali, Engelsiz Yaşam Merkezi ve 15 adet çocuk oyun parkımızın yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. İncirliova Belediyesi olarak sorun üreten değil, yılların biriken sorunlarını çözüme kavuşturmaya, halkımıza hizmet etmeye ve ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan tesisler 05 Mayıs 2017 Cuma günü saat 18.30’da ses sanatçısı Hasan Yılmaz ile Yıldırım Yıldızdoğan’ın katılacağı ücretsiz halk konseriyle açılışı gerçekleşecek. (İHA)

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