“YENİ MÜFREDAT, İÇERİK OLARAK SKANDALDIR”

“KENDİN PİŞİR KENDİN YE” MÜFREDATI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017-2018 eğitim dönemi için açıklanan yeni müfredat ile ilgili gazetemize özel bir değerlendirme yapan Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Yener Bozkurt; “Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı 2017-2018 eğitim dönemi için yeni müfredatı açıklaması, arkasında bir yanlışlar zinciri barındırmaktadır.” dedi.

Bozkurt; “Bakan, müfredatın 100 bine yakın öğretmen ve velinin görüşleri alınarak hazırlandığını bir ‘katılımcı çalışma süreci’ gibi sunsa da bu 100 bin kişinin kim olduğu, neden bu alandaki eğitim-bilim uzmanlarının, üniversitelerin ve demokratik kitle örgütlerinin tümünün görüşlerinin dikkate alınmadığı, büyük bir soru işaretidir. Yeni müfredata ilişkin daha önce nokta atışı yapan sendikalar ve yayın evlerine bakıldığında da, bu çalışmanın nasıl bir çevreyle yapıldığı açıkça görülmektedir.” şeklinde konuştu.

“MÜFREDATIN KILAVUZU, EĞİTİM BİR SEN!”

Eğitim İş olarak, Bakanlığın taslak müfredat raporunu, yandaş sendika olarak gördükleri Eğitim Bir Sen’in “Gecikmiş Bir Reform, Müfredatın Demokratikleşmesi” adı altındaki taslak müfredatla neredeyse aynı olduğunu ortaya çıkardıklarını ve kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Bozkurt; “Müfredatın son örneği de koskoca Bakanlığın yol göstericilerinin değişmediğini, ne yazık ki ortaya koymuştur. Bu müfredat, usulen de doğru hazırlanmamıştır. Bu kadar köklü bir değişimin, katılımcı bir şekilde hazırlanması gerektiği gerçeği bir yana dursun, daha uzun vadeye yayılması gerektiği ve pilot uygulamalarla test edilmesi gerekmektedir. Yangından mal kaçırırcasına yeni müfredatı getiren Bakanlık, bu müfredatı hem kısa bir zamanda ve şeffaf olmayan bir süreçte hazırlamış, hem de pilot uygulamaya gitmemiştir.” dedi.

“15 TEMMUZ VAR, ATATÜRKÇÜLÜK YOK!”

Yeni müfredatta, çağdaş-bilimsel eğitimden uzaklaşıldığını, Cumhuriyet’in değerlerini ve önemli pozitif bilim derslerinin geriletildiğini iddia eden Bozkurt; “Bakan Yılmaz’ın “15 Temmuz, yeni müfredatımızda yer alıyor” açıklaması ile Türkçe dersinden “Atatürkçülük” kavramının çıkarılması bile, müfredatın siyasi niyetini ortaya sermektedir. İktidarı boyunca müfredatı yapboza çeviren AKP, bu en köklü değişikliğinde de bilimsel değil siyasi hamlelerle bir değişikliğe gitmiş ve çocuklarımızın, dolayısıyla ülkemizin geleceği ile oynamıştır. Bakan’ın müfredat değişikliğine gerekçe olarak sunduğu “sadeleştirme” tezi de artık bayatlamıştır. Bugüne kadar her müfredat değişikliğini “sadeleştirme” olarak sunan AKP’nin, şimdiye kadar ki, hiçbir değişikliğinde bunu yapamadığı da, aslında bunu hedeflemediği de açıktır. Görünen o ki, artık kamuoyunu kandırmak için yeni bahaneler bulmaya bile lütfedilmemektedir.” diye konuştu.

“YANDAŞ YAYIN EVLERİ ZATEN BİLİYORDU”

Bozkurt açıklamasında şunları kaydetti;

“Bakan’ın son ana kadar üzerinde ince çalışmalar yapıldığını iddia ettiği müfredatın, içeriğinin sadece yandaş sendikalarca değil, yandaş yayın evleri tarafından bile biliniyor olması da trajikomiktir. Bir sürpriz gibi açıklanan müfredat, hali hazırda yandaş yayın evleri tarafından incelenmiş, bu alanda kitaplar basılmaya bile başlanmıştır. Eğitim İş olarak; konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.”

(KUDRET CAN)

(ÖZEL HABER)