YENÄ° KABÄ°NE AÃ‡IKLANDI

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m yeni kabineyi aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni kabinedeki isimler ise ÅŸÃ¶yle; Bekir BozdaÄŸ (BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Mehmet ÅžimÅŸek (BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Fikri IÅŸÄ±k (BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Recep AkdaÄŸ (BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu (BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±), AbdÃ¼lhamit GÃ¼l (Adalet BakanÄ±), Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya (Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±), Ã–mer Ã‡elik (Avrupa BirliÄŸi BakanÄ±), Faruk Ã–zlÃ¼ (Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±), JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu (Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ±), MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu (DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±), Nihat ZeybekÃ§i (Ekonomi BakanÄ±), Berat Albayrak (Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±), Osman AÅŸkÄ±n Bak (GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±), Ahmet Åžerif FakÄ±baba (GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ±), BÃ¼lent TÃ¼fenkÃ§i (GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ±), SÃ¼leyman Soylu (Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±), LÃ¼tfi Elvan (KalkÄ±nma BakanÄ±), Numan KurtulmuÅŸ (KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ±), Naci AÄŸbal (Maliye BakanÄ±), Ä°smet YÄ±lmaz (Milli EÄŸitim BakanÄ±), Nurettin Canikli (Milli Savunma BakanÄ±), Veysel EroÄŸlu (Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ±), Ahmet Demircan (SaÄŸlÄ±k BakanÄ±), Ahmet Arslan (UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ±)

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)