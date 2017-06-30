YAPILANDIRMADA SON GÜN

7020 sayılı kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar için bugün son gün.

27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kamuya olan borçlar taksitler halinde ödenebilecek.

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılacak.

Vatandaşlar, 1 Temmuz 2016 -31 Mart 2017 zaman aralığındaki borçları için yapılandırma kanunundan yararlanabilecekler.

Ayrıca, trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, öğrenim ve katkı kredisi borçlar da kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son gün bugün.

(GÜNER DOKUYUCU)