YAPILANDIRMADA SON FIRSAT 30 HAZİRAN

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Yapılandırmanın hangi borçları kapsadığını açıkladı.

Bu kapsamda, 31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi İsteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) Topluluk sigortası primleri, Emeklilik keseneği, kurum karşılığı primi ve ek karşılık primi, Yaşlılık, emeklilik, malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016 Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri, Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31/08/2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucu bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri, İşveren ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortasına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarının kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanların yapılandırma kapsamında olduğu belirtildi.

Yılmaz, ayrıca prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanların, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetinden faydalanmaya başlayacaklarını belirterek; “Borçlarını yapılandıran işverenler; borcu yoktur yazısı alabilecek, Bu borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, Teşviklerden faydalanabileceklerdir. En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.” dedi.

(GÜNER DOKUYUCU)