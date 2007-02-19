ÃœLKÃœ OCAKLARI AYDIN Ä°L TEÅžKÄ°LATI AÅžURE DAÄžITTI

ETKÄ°NLÄ°KTE BUGÃœN 136. Ã–LÃœM YIL DÃ–NÃœMÃœ OLAN ÅžEYH ÅžAMÄ°L ANILDI.

ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan AydÄ±n’da aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Muharrem AyÄ± girdiÄŸinden bu yana 1. Sanayi, 2. Sanayi ve Ã‡arÅŸÄ± MeydanÄ± olmak Ã¼zere 3. AÅŸure DaÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± etkinlik kapsamÄ±nda 9 IÅŸÄ±k’tan yola Ã§Ä±karak AydÄ±n Ä°stasyon MeydanÄ±’nda 9 kazan aÅŸure daÄŸÄ±ttÄ±.

Etkinlik kapsamÄ±nda bugÃ¼n 136. Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan Kafkas KartalÄ± Åžeyh Åžamil de anÄ±ldÄ±. AmaÃ§larÄ±nÄ±n TÃ¼rk Ã¶rf ve adetlerini yaÅŸatarak genÃ§ nesillerin bu geleneÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmesini saÄŸlamak olduÄŸunu belirten ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–zen GÃ¼ndÃ¼z, aynÄ± zamanda etkinlik kapsamÄ±nda AydÄ±nlÄ±larÄ± kaynaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi. Muharrem ayÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda bu gÃ¼nÃ¼n ayrÄ± bir Ã¶nemi olduÄŸunu belirten GÃ¼ndÃ¼z “BugÃ¼n aynÄ± zamanda Kafkas KartalÄ± Åžeyh Åžamil’in ebediyete intikalinin 136. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼dÃ¼r. KahramanlÄ±klarÄ± ve yaÅŸantÄ±sÄ± ile herkese Ã¶rnek olmuÅŸ Åžeyh Åžamil’i rahmetle anÄ±yoruz” dedi.

Etkinlik kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸiye aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Hafta sonu olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar etkinliÄŸe yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.



(MÃ¼cadele)

