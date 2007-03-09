ÜCRETSİZ KÖMÜRÜN MALİYETİ 753,5 YTL!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, son 4 yılda muhtaç vatandaşlara bedelsiz dağıtılan 4.42 milyon ton kömürün toplam maliyetinin 753

milyon 461 bin YTL olduğunu belirterek, ”Dağıtılan kömürler, Çevre ve Orman Bakanlığının, ‘Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde’

belirtilen kriterlere uygun niteliktedir” dedi.

Bakan Güler, Genç Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in konuyla ilgili soru önergesine yanıtında, muhtaç durumda olan ailelere bedelsiz kömür dağıtımının ilk olarak 2003’de başlatıldığını hatırlatarak, 2006 da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 4.42 milyon ton kömür dağıtıldığını kaydetti. Bakan Güler, 2003 yılında 1 milyon 98 bin 411 aileye 687 bin 764 ton, 2004 yılında 1 milyon 503 bin 899 aileye 1 milyon 56 bin 927 ton, 2005 yılında 1 milyon 861 bin 57 aileye 1 milyon 329 bin 330 ton, 2006 yılında ise 1 milyon 769 bin 84 aileye 1 milyon 344 bin 558 ton kömür dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Güler, son 4 yılda muhtaç vatandaşlara bedelsiz dağıtılan 4.42 milyon ton kömürün toplam maliyetinin 753 milyon 461 bin 716 YTL olduğunu belirtti.



(İHA)