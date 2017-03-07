Türk Eğitim-Sen’li Kadınlardan Zübeyde Hanım’a Vefa

Türk Eğitim-Sen’li kadınlar, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatındaki iki önemli kadının yaşadığı İzmir’e yaptıkları gezide büyük Türk anasının mezarına çiçek bırakarak kutladılar. Karşıyaka’da bulunan Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına aileleriyle birlikte katılan Aydın Türk Eğitim-Sen üyesi kadınlar, ilk olarak geleceğin anneleri olan kızlarının anıta çiçeklerini bırakmalarını istediler. Duaların ardından Türk Eğitin-Sen Aydın Kadın Komisyonu Başkanı Şenay Caner bir açıklama yaptı. Caner, açıklamasında şunları söyledi:Aleme nizam verme kavgası aileye nizam vermek ile başlar ve o da kadınla başlar. 8 Mart, Dünyada milyonlarca kadının tek yürek olup, ortak mücadelede bulundukları gün, ülke olarak zor bir süreçten geçerken, toplumsal bilincin oluşması ile milli birlik ve beraberliğin sağlanması en büyük amacımız olmalı.Bu amaçla televizyon kanallarında sağlıklı programlara yer verilmelidir. Toplumun ahlaki ve vicdani anlamda yozlaşmasına neden olan yayınlara rastlıyoruz. Özellikle ülke gündemini oldukça meşgul eden gelişmelere ilişkin televizyon programlarında bilgisiz ve liyakatsiz kişi veya kişilere yorumcu olarak yer verilmesi yetmezmiş gibi, T.C. Anayasası ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesine açıkça aykırılık teşkil eden, kamu yararı gözetilmeksizin, yalnızca gelir elde etme amacı taşıyan, toplumda adeta uyuşturucu etkisi yaratan, gelişen olaylara karşı toplumu duyarsızlaştıran ve gelişen olaylar karşısında toplumun sağlıklı analiz yapabilmesinin önünü tıkayan sözde televizyon programları yayın akışlarını işgal etmektedir.Kişilerin tanışıp evlenmeleri amacıyla sunulduğu iddia edilen, evlilik kurumunun içinin boşaltıldığı, utanma duygusunu yok edici, yalan ve teşhir temelli izdivaç programları ile moda ve giyim yarışması adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar, toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir. Öte yandan, Türk gelenek ve göreneklerine aykırı bir şekilde kadın ve erkeklerin bir evde ve bir arada yaşadığı, dedikodu üzerine kurulu, yarışmayı kazanma uğruna türlü oyunların döndüğü programlar maksadını aşmaktadır. Bu tür yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, çocuklarımızı yetiştirmede en büyük sorumluluğu üstlenen biz kadınları son derece rahatsız etmektedir.Kadınlar olarak bu gidişatın önüne geçilmesi hususunda üzerimize düşeni yapma zamanı gelmiştir. Artık, toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teşvik edilmesi; özellikle Türk gençliğinin daha üretken ve sosyal kılınması için bu tür TV programlarının yayından kaldırılmasını ve yayın akışında yararlı, bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesi istiyoruz. Bu nedenle 17-20 Kasım 2016 tarihindeki Kadın Komisyonları Eğitim ve İstişare Toplantısında gündeme gelen bu konu üzerine genel merkezimiz tarafından kadın çalışanlara yönelik dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Toplumun her kesiminden destek gören bu imza kampanyası kadın erkek herkese açılmıştır. Şubelerde toplanan dilekçeler Türk Eğitim Sen Genel Merkezi eliyle RTÜK’e gönderilecektir.Bu vatan için çalışan, üreten ve savaşan bütün evlatların anneleri, kanlarıyla bayrakları bayrak yapan, mezar taşlarıyla bu vatana Türk mührünü vuranların anaları, bugün, saygı görmeyi, temsil edilmeyi, omuzlarda taşınmayı kuşkusuz dünyadaki her kadından daha çok hak ediyorlar.Tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun.” (HABER MERKEZİ)