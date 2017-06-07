TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN DİLEKÇE KAMPANYASI

Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi üyeleri, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin arasındaki farklılığın adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını belirten 2 binin üzerindeki dilekçeyi Başbakanlığa gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli; ” Söz konusu bu hüküm Anayasamızca koruma altına alınan “eşitlik ilkesine” de aykırılık arz etmektedir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Öğretmen olarak görev yapan, aylık karşılığı olarak Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat, Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, Atölye ve laboratuar öğretmenlerinin ise haftada 20 saat ders okutmakla yükümlü olduklarını belirten Devli; ” Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilmektedir. Bu düzenlemeye bağlı olarak da haftalık aynı miktarda derse girilmesine rağmen alınan ek ders ücreti farklıdır. Mesela: 30 saat haftalık derse giren okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri 12 saat, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 15 saat ve atölye ve laboratuar öğretmenleri de 10 saat ücret alabilmektedirler.

19. Milli Eğitim Şurasında; bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla ve Türk Eğitim-Sen’in teklifi üzerine “Branş ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık ders saatinin 15 ders saat olarak eşitlenmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.” şeklinde karar alınmıştır.

Alanlarının farklı olmasından dolayı aylık karşılığı girmek zorunda olunan haftalık ders saatleri ve buna istinaden ek ders ücretleri arasındaki bu farklılık adalet ve hakkaniyete uygun değildir. Söz konusu bu hüküm Anayasamızca koruma altına alınan “eşitlik ilkesine” de aykırılık arz etmektedir.” dedi.

Devli; “19. Milli Eğitim Şurası kararı da dikkate alınarak, tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevlerinin haftalık 15 saat olarak eşitlenmesi için ilgili kararda değişiklik yapılmasını isteyen bir dilekçe kampanyası Türk Eğitim Sen tarafından düzenlendi. Öğretmenlerimizin bu haklı isteklerini anlatan 2000 in üzerindeki dilekçelerini bugün Başbakanlığa gönderiyor bu haklı isteğin bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)